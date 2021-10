FC Porto vence na pista do Parede e continua invicto

O líder do campeonato passou numa pista onde o Valongo caiu. No dia 21, recebe o Benfica.

O FC Porto venceu o Parede, por 3-5, numa ronda marcada pela terceira derrota do Benfica, a sublinhar o pior arranque desde 2008, quando está a cinco dias de jogar no Dragão Arena.

Na pista do Parede, regressado à I Divisão após ausência de 28 anos, a equipa de Ricardo Ares colocou-se na frente com golos de Telmo Pinto e Ezequiel Mena. O Parede reduziu a um minuto do intervalo por Bernardo Pinto.

Na segunda parte, Gonçalo Alves e Carlo di Benedetto construíram uma vantagem de três golos , reduzida para um, aos 38", por João Alves (penálti) e Ricardo Rocha (power-play).

Telmo Pinto fez o quinto golo do FC Porto, a seis minutos do fim.

O FC Porto tinha o Barcelos a três pontos e agora ficou com a Oliveirense a quatro. Os minhotos tentam regressar ao segundo lugar,hoje, em Alvalade.