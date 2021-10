FC Porto vence em Viana e Sporting passa em Turquel

Antes da paragem do campeonato, o líder e o campeão cumpriram nos encontros fora de casa.

O FC Porto venceu na pista da Juventude de Viana (7-0), em jogo relativo à oitava jornada do campeonato nacional, que vai parar um mês (27 de outubro a 27 de novembro), devido aos compromissos da Seleção Nacional.

Mena (2') e Rafa (15') colocaram o FC Porto na frente, que, assim, foi com esta vantagem para intervalo. Na segunda parte, já aos 32' o penálti cobrado por Gonçalo Alves (32") cavou distâncias. A vantagem dos azuis e brancos passou a seis golos com o tiro de meia-distância de Reinaldo Garcia e as ações de Gonçalo Alves e Benedetto. Aos 37' minutos, o jogo estava resolvido, mas Reinaldo Garcia, nos últimos dois minutos, ainda encontrou espaço para fazer o 7-0.

Com este resultado, o FC Porto continua líder isolado, somando agora oito triunfos consecutivos. O Viana encontra-se na décima posição.

O campeão Sporting passou em Turquel (3-6), no jogo em atraso da sétima jornada, ocupando o terceiro posto, a cinco pontos do primeiro lugar.

Romero (3') e Font (7') fizeram o 2-0 para o Sporting, com Xavier Lourenço a reduzir de livre-direto. Na segunda parte, Henrique Magalhães (40') deu mais tranquilidade aos leões, ameaçada por Balmaceda (41'), que reduziu. João Souto fez o 2-4, devolvendo os dois golos de vantagem à formação leonina. Vasco Luís respondeu, mas Font deu o troco, de bola parada.