FC Porto vence em casa do Sporting e aumenta a distância

FC Porto venceu no pavilhão João Rocha

O FC Porto, líder do campeonato, venceu este sábado o Sporting, por 7-3, no Pavilhão João Rocha, e aumentou para cinco pontos a diferença para os leões, que ocupam o segundo lugar na tabela.

A formação comandada por Paulo Freitas até entrou melhor na partida, com mais ritmo e mais oportunidades de golo, mas o FC Porto foi o mais eficaz. Depois de inaugurar o marcador assumiu o controlo do encontro e não deu mais oportunidade para o adversário inverter essa tendência.

Telmo Pinto e Carlo Di Benedetto estiveram em destaque no lado dos dragões ao conseguirem bisar. Rafa, Ezequiel Mena e Xavi Barroso também marcaram. No lado do Sporting, Gonzalo Romero apontou dois golos enquanto Toni Perez apontou o restante.