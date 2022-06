FC Porto vence Benfica: "Ganhar por 1-0 ou por 5-0 não é tão importante"

Redação com Lusa

Declarações ao Porto Canal do treinador portista Ricardo Ares após o FC Porto-Benfica (5-0), primeiro jogo da final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins

Sobre o jogo: "Foi uma exibição muito completa em todos os sentidos da nossa parte, mas neste campeonato ganhar por 1-0 ou por 5-0 não é tão importante. Estou muito contente pela atitude e pela forma como esta equipa acreditou naquilo que trabalhámos durante a época. Fizemos um imenso trabalho até agora para lograr o objetivo e vamos para o jogo seguinte, que será mais importante do que este."

Mudanças no Benfica para o segundo jogo: "Não acredito. Acredito é que eles podem acusar um pouco mais a situação física. Já nós estamos num momento muito bom e vamos com toda a ambição e vontade de ganhar. Não fizemos um bom jogo na Luz para o campeonato [derrota por 1-4, à 20.ª jornada da fase regular] e queremos vencer lá."

Saída por lesão de Xavier Barroso: "Quisermos resguardá-lo. Vamos ver como estará amanhã [sexta-feira] no trabalho de recuperação que normalmente fazemos, mas não acredito que seja nada de importante".