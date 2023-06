FC Porto vence Benfica e força quinto jogo no play-off de hóquei em patins

Eliminatória empatada leva decisão para o quinto jogo, domingo em Lisboa

O FC Porto bateu esta quinta-feira o Benfica, por 5-2, no quarto jogo das meias-finais do Nacional de hóquei em patins e, assim, as duas equipas reencontrar-se-ão no domingo, em Lisboa, para lutar pela presença na final.

Benfica e FC Porto aproveitaram o fator casa até este momento, tendo vencido os seus dois jogos em casa, e os encarnados recebem outra vez os campeões nacionais e europeus, no encontro decisivo. O vencedor deste jogo disputará com o Sporting, já apurado, o título nacional da época 2022/23.

Num encontro em que o FC Porto contou com o apoio constante de quase dois mil adeptos, Gonçalo Alves fez o primeiro remate ainda dentro do primeiro minuto, o Benfica respondeu com um contra-ataque e o equilíbrio marcou essa fase inicial.

Uma ligeira desatenção na defesa benfiquista deixou Ezequiel Mena livre na esquerda para servir Carlo di Benedetto, tendo este desviado à boca da baliza e batido pela primeira vez Pedro Henriques

O perigo rondou depois as duas balizas, mas, aos sete minutos, o FC Porto beneficiou dupla ocasião de golo que Pedro Henriques logrou neutralizar.

Os guarda-redes começaram então a sobressair e Xavi Malián evitou o empate aos 10 minutos, tendo Rafa acertado no poste direito da baliza "encarnada".

O Benfica empatou aos 14 minutos. Nil Roca lançou um ataque pela esquerda, serviu Pablo Alvarez e este rodou rapidamente por trás da baliza portista e bateu Xavi Malián com um pequeno golpe.

Os "dragões" recolocaram-se na frente do marcador aos 18 minutos, depois de uma incompleta de Pedro Henriques, que deixou a bola livre para Rafa fazer a recarga vitoriosa.

Antes ainda do intervalo, Lucas Ordoñez viu um cartão azul, Xavi Malián fez mais uma boa defesa, Pedro Henriques seguiu-lhe o exemplo pouco depois, Lucas Ordoñez foi outra vez punido com um cartão azul por carga sobre Gonçalo Alves e, assim, o FC Porto beneficiou de um livre direto.

Gonçalo Alves aproveitou e fez o 3-1 com que se foi para o intervalo.

O jogo foi muito intenso e não faltaram duelos individuais. Na sequência de um deles, nos momentos iniciais da segunda parte, Nicolia e Rafa viram também o cartão azul.

Xavi Malián negou o golo a Roberto di Benedetto aos 27 minutos com duas defesas seguidas e no minuto seguinte o Benfica atingiu a 10.ª falta e, por isso, o FC Porto beneficiou de um livre direto, mas desta vez Pedro Henrique defendeu.

O guardião portista manteve-se em bom plano, mas Gonçalo Pinto reduziu para 3-2 aos 37 minutos num lance confuso e contestado, em vão, pelo FC Porto.

Telmo Pinto fez o 4-2 numa ação individual pela direita em que enfrentou Roberto di Benedetto e surpreendeu Pedro Henriques com um remate mais em jeito do que em força.

O FC Porto fez o resultado final aos 47 minutos com o que pareceu ser um golo na própria baliza, mas que a federação atribuiu a Carlo di Benedetto. O atacante portista rematou, fez duas recargas e, por fim, a bola acabou dentro da baliza "encarnada", aparentemente por ação de Pablo Alvarez.

Na sequência do golo, Pedro Henriques viu o cartão azul e, por trás do banco da sua equipa, envolveu-se com adeptos portistas, num incidente que terminou com a intervenção da polícia.

Jogo no Dragão Arena, no Porto.

Sob a arbitragem de Rui Torres e Manuel Oliveira, as equipas alinharam:

FC Porto (5): Xavier Malián, Telmo Pinto, Ezequiel Mena, Gonçalo Alves e Carlo di Benedetto e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Reinaldo Garcia, Rafa, Diogo Barata, Xavi Barroso,

Treinador: Ricardo Ares.

Benfica (2): Pedro Henriques, Pablo Álvarez, Lucas Ordoñez, Nil Roca e Roberto Di Benedetto. Jogaram ainda Calos Nicolía, Gonçalo Pinto, Diogo Rafael, Bernardo Mendes

Treinador: Nuno Resende.

Assistência: 1 994 espectadores.