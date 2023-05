FC Porto-Valongo na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins

Valongo venceu a Oliveirense, no prolongamento, depois do FC Porto derrotar o Barcelona na primeira meia-final da LIga dos Campeões

FC Porto e Valongo vão lutar este domingo pela conquista da Liga dos Campeões de hóquei em patins. Pouco depois da equipa portista derrotar o Barcelona, por 4-3, o Valongo encerrou as meias-finais a vencer a Oliveirense, por 6-4.

O vencedor foi encontrado após prolongamento, visto que ao cabo de 50 minutos as equipas portuguesas estavam empatadas (4-4).

Após o empate 4-4 com que terminou o tempo regulamentar, a formação portuense impôs-se no prolongamento, com dois golos de Diogo Abreu, e volta a marcar presença na decisão da competição, depois de ter perdido a edição da época passada para os italianos do Trissino.

Na final da Liga dos Campeões, o Valongo vai defrontar no domingo o FC Porto, que eliminou o Barcelona na outra meia-final.