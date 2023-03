FC Porto tombou em Murches para o campeonato de hóquei em patins

Ricardo Ares com ar apreensivo

A derrota dos azuis e brancos foi a grande surpresa da 23.ª jornada .

O FC Porto dividiu com o Murches o protagonismo da 23.ª jornada do Campeonato Placard de hóquei em patins. O primeiro pela negativa., o segundo pela surpreendente vitória sobre os campeões nacionais e clube com mais títulos conquistados na modalidade.

A equipa da casa abriu o marcador, por Bernardo Ramalho, mas, com a naturalidade inerente à diferença de qualidade entre os contendores, o FC Porto deu a volta, por Mena e Di Benedetto, tendo chegado ao intervalo a vencer por 2-1.

Na segunda parte foi a vez do Murches responder e, causando surpresa, bater os homens de Ricardo Ares, por 3-2.

Refira-se ainda o triunfo complicado do Benfica em Tomar, com Pablo Álvares a fazer três golos para virar o 2-0 que se chegou a registar.

RESULTADOS 23.ª JORNADA

Paço de Arcos-Parede 3-2

Murches-FC Porto 3-2

Sp. Tomar-Benfica 2-3

Riba d"Ave-Sporting 1-8

Barcelos-Valongo 5-1

Famalicense-Oliveirense 4-5

Quarta-feira, 29/03: J. Viana-HC Braga 21h00

CLASSIFICAÇÃO

J V E D M-S P

1.º Benfica 23 20 0 3 105-47 60

2.º Sporting 23 17 4 2 112-61 55

3.º Barcelos 22 16 3 3 104-48 51

4.º FC Porto 22 14 3 5 108-71 45

5.º Oliveirense 23 13 4 6 76-61 43

6.º Valongo 23 14 0 9 82-69 42

7.º Sp. Tomar 23 11 3 9 94-74 36

8.º Murches 23 7 3 13 72-91 24

9.º Famalicense 23 6 4 13 79-107 22

10.º Riba d"Ave 22 6 4 12 54-83 22

11.º HC Braga 21 6 2 13 45-65 20

12.º Parede 23 4 3 16 62-94 15

13.º Paço de Arcos 23 4 0 19 47-116 12

14.º J. Viana 22 3 1 18 50-103 10