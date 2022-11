FC Porto renovou com Ricardo Ares, treinador de hóquei, até 2027

Treinador espanhol quer agradecer o contrato de longa duração com "trabalho e títulos"

O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com o treinador de hóquei em patins, Ricardo Ares, por mais quatro épocas, estendendo-se agora até 2027.

O técnico de 47 anos, natural de Bilbau, mas radicado desde muito novo na Catalunha, ganhou tudo o ano passado, na sua primeira época no Dragão.

"É um orgulho enorme e um privilégio máximo poder representar este grande clube e trabalhar com o presidente mais titulado do mundo. Quero agradecer ao presidente e ao Eurico Pinto a confiança depositada em mim e devolvê-la com trabalho e títulos. Confiam no nosso trabalho e na forma como o fazemos, porque estamos muito envolvidos no clube e sinto-me identificado com os valores e a forma de trabalhar, por isso estou muito feliz", disse Ares, citado pelo clube, após a assinatura do contrato, ao lado de Jorge Nuno Pinto da Costa.

O presidente do FC Porto também explicou o que levou a um acordo tão longo: "Fico muito feliz por ter renovado este contrato, porque há um ano tive a oportunidade de assinar no Dragão Arena o primeiro contrato do Ricardo com o FC Porto e, depois de uma breve conversa, fiquei com duas certezas: uma é de que íamos ter êxito e outra é de que não seria a última vez que íamos estar a assinar contrato. É a mesma noção que tenho hoje, porque acho que entre o Ricardo e o FC Porto houve uma simbiose tão grande que estamos com o treinador ideal e que o Ricardo está no clube ideal para ele."

Ares, que havia sido campeão mundial com a seleção feminina da Espanha, e orientava a masculina quando mudou para o Dragão, no verão de 2021, conquistou a primeira Taça Intercontinental do clube diante do Sporting, em Alvalade, juntou-lhe a Taça de Portugal frente ao Benfica, em Paredes, e depois venceu o Campeonato Nacional, batendo de novo os encarnados na final, tendo entretanto já ganho uma Elite Cup.