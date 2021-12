FC Porto perde primeiros pontos em Braga mas continua líder

Dragões sofreram a primeira derrota no campeonato, mas continuam isolados na frente.

O FC Porto perdeu em casa do HC Braga, por 3-2, no jogo relativo à 10.ª jornada do campeonato nacional.

Diogo Seixas e Pedro Mendes (livre-direto) colocaram os minhotos na frente antes do intervalo, resistindo à pressão do FC Porto ao longo de toda a segunda parte.

Rafa reduziu para 2-1, aos 37') e Vítor Hugo, de penálti, aos 42', restabeleceu a vantagem do HC Braga. Em cima dos últimos dez minutos, Gonçalo Alves, de penálti, voltou a colocar a diferença entre as equipas na margem mínima.

O FC Porto procurou dar a volta, mas a formação da casa soube travar os dragões, com Leonardo Pais na baliza a destacar-se.

Com este resultado, o FC Porto soma 27 pontos, mantendo-se na liderança, e tendo agora a Oliveirense (2.ª), a um ponto, numa altura em que se prepara para receber a equipa de Oliveira de Azeméis (04/12, 15h00), agora a única invicta (oito vitórias e dois empates). e que nesta 10.ª ronda venceu, em casa, o Sp. Tomar, por 4-2.

O HC Braga ocupa a oitava posição, com 12 pontos.