FC Porto pensa no futuro e tem na mira um prodígio do hóquei em patins

O jovem jogador do Noia vai continua no emblema catalão, mas deve transferir-se em 2022/23.

O FC Porto, com novo treinador - Ricardo Ares sucede a Guillem Cabestany -, já pensa em 2022/23, tendo Roc Pujadas na mira. O avançado de 19 anos, que se iniciou no Manlleu, joga no Noia e, se o interesse do FC Porto vingar, Roc Pujadas, campeão europeu sub-20 e e campeão mundial sub-19, pode ser reforço do clube dentro de duas épocas.

Para 2021/22, o FC Porto fez regressar ao Dragão Telmo Pinto (Sporting) e Hugo Santos (Sanjoanense/empréstimo), integrando no plantel Carlos Ramos (Valongo). Da equipa saíram Poka (Benfica) e Giulio Cocco (Trissino).