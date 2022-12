FC Porto passou em Tomar, mas o jogo foi eletrizante

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Dragões estiveram a ganhar por 1-4, os locais recuperaram para 5-4, Malián fez assistência (!) e defesa decisiva a fechar o 6-7 e a de arbitragem foi a pior equipa

O Campeonato Placard vai na nona jornada e tem proporcionado grandes jogos, principalmente quando envolvem as melhores equipas. Ou clubes como o Sporting de Tomar, que parecem menor apetrechados, mas cuja qualidade assenta na ligação equipa técnica-jogadores experientes. Foi este conjunto verde e branco que esteve muito perto de ganhar ao FC Porto, sendo batido (6-7) numa espécie de roda da sorte final.

O entusiasmante desafio proporcionado pelo sexto e quarto classificados fica marcado pelo dia infeliz de uma dupla de arbitragem nervosa nos julgamentos e confusa na irreal tentativa de equilibrar os danos.

Os portistas comandavam por 1-4, aos 21", e aos 28" perdiam por 5-4. Pelo meio, assistiu-se a um acumular de faltas e a placa na mesa a mostrar 9-8, ao intervalo, indicava o aproximar da tempestade.

A décima aconteceu aos 33", já com os comandados de Nuno Lopes na frente do marcador e deu início ao recital de defesas de Xavi Malián nas bolas paradas. Sofreram os nabantinos a mesma pena a seguir, mas Di Benedetto não concretizou, ao contrário de Mena, que fez o empate (5-5) aos 39", e ainda colaborou no 5-6, assinado pelo francês.

Nos últimos cinco minutos surgiram as 13 faltas para cada lado e antecipava-se nova borrasca, guardada para o último minuto. Ivo Silva, fez um jogaço, empatou, após Rafa cometer a desnecessária 15.ª; Malián defendeu e, raramente visto, iniciou o lance do 6-7, finalizado por Mena. Festejo rápido e o "golero" catalão ainda evitou o 7-7, a oito segundos do fim.