FC Porto passa em Valongo e mantém perseguição ao Barcelos

Valongo, 09/02/2020 - A AD Valongo recebeu, esta tarde, o Futebol Clube do Porto em jogo da 16ª jornada do campeonato nacional de Hoquei em Patins.

Dragões continuam em segundo, a um ponto do líder e com um jogo em atraso.

O FC Porto venceu em casa do Valongo, por 3-6, na 19.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, mantendo a segunda posição a um ponto do líder Barcelos, numa altura em que ainda tem um jogo em atraso.

Reinaldo Garcia e Carlo di Benedetto colocaram o FC Porto na frente em 15 minutos e foi Rúben Pereira a reduzir antes do intervalo.

Na segunda parte, Poka fez o 1-3, mas o Valongo respondeu por Nuno Araújo. No minuto 12, Giulio Cocco e Carlo di Benedetto (livre-direto) deram aos azuis e brancos uma vantagem de dois golos, obrigando a equipa da casa a procurar reentrar no jogo. No mesmo minuto, Guilherme Silva fez o 3-5, mas acabou o FC Porto, aos 24', por marcar o golo da tranquilidade: Carlo di Benedetto, de livre-direto.

Nesta 19.ª ronda, o Barcelos venceu em casa a Juventude de Viana por 7-1, defendendo a liderança do campeonato, a poucos dias de jogar em Alvalade (dia 19).

O FC Porto é segundo e o Valongo continua em sétimo, dentro dos lugares de acesso ao play-off, cujo arranque está agendado para o dia 5 de maio.