FC Porto, Óquei de Barcelos e Oliveirense nos quartos da Golden Cup

A primeira edição da Golden Cup assinala os 50 anos do Liceo da Corunha e vai realizar-se até 17 de abril, com seis equipas portuguesas, cinco espanholas e uma francesa em prova.

FC Porto, Óquei de Barcelos e Oliveirense, todos com triunfos, garantiram esta terça-feira a passagem aos quartos de final da primeira edição da Golden Cup de hóquei em patins, que está a decorrer na Corunha, Espanha.

No Palácio dos Desportos Riazor, na segunda jornada, o FC Porto bateu o Benfica por 7-6, e assegurou o primeiro lugar do Grupo A, deixando os encarnados a lutarem pelo apuramento com os espanhóis dos Caldes, num duelo agendado para quarta-feira e que fecha o agrupamento.

Os dragões vão defrontar nos quartos de final o segundo classificado do Grupo B, que será decidido entre Sporting e os franceses do Saint-Omer, que também se defrontam na quarta-feira.

Neste agrupamento, o primeiro lugar já ficou entregue ao Barcelona, que bateu o Saint-Omer por 4-2, já depois de ter vencido o Sporting (4-1) no arranque da competição.

No Grupo C, logo no seu primeiro jogo, o Óquei de Barcelos assegurou a passagem à próxima fase com uma goleada de 7-1 sobre o HC Braga, que ficou eliminado, num resultado que também acabou por apurar o Liceo da Corunha, o anfitrião da prova.

Na terceira jornada, Óquei de Barcelos e Liceo vão lutar pelo primeiro lugar do agrupamento.

A festejar igualmente a qualificação, mas no Grupo D, está a Oliveirense, que venceu por 4-3 o Reus e passou a somar quatro pontos, já que tinha empatada com o Noia (5-5) na primeira ronda

Os 12 emblemas (10 dos quais fundadores da Associação Europeia de Clubes de Hóquei) estão divididos por quatro grupos de três, com os dois primeiros a seguirem para os quartos de final.