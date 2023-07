FC Porto oficializa mais um regresso a casa na equipa de hóquei em patins

Guarda-redes Leonardo Pais deixa Itália para representar os dragões.

O FC Porto anunciou esta quinta-feira o regresso de Leonardo Pais ao clube, onde o guarda-redes se formou. O jogador de 32 anos deixa o Montebello, de Itália, para voltar atuar no campeonato português, após passagens por HC Braga, Valongo e Juventude de Viana.

Leonardo Pais é filho de Franklim, bicampeão europeu como jogador, decacampeão nacional como treinador e atual team manager do FC Porto.

"É super especial estar de volta ao clube que considero ser a minha casa. É o clube do meu coração, da minha cidade e estou muito feliz por poder voltar a vestir as cores do FC Porto. Continuo a ser portista. Sempre continuei a ser portista, mas enquanto pessoa e jogador claro que evoluí e sinto-me totalmente preparado para o desafio que aí vem", afirmou aos meios oficiais do emblema azul e branco.

"Pode-se dizer que fui criado aqui, portanto convivi com as equipas que ganharam tudo e mais alguma coisa no hóquei. Lembro-me de ser pequenino e de ver jogos no antigo Pavilhão Américo de Sá e em Fânzeres. Era um dos miúdos que saltavam para a pista para festejarem com os seniores e conheço bem a mística e realidade do clube", recordou. "Podem contar comigo para tudo. Estou cá para dar o máximo e ajudar o FC Porto a conquistar todos os títulos", rematou.

Recorde-se que o FC Porto já tinha confirmado o regresso de Hélder Nunes, que vestia a camisola do Barcelona.