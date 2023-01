FC Porto instaura inquérito após denúncia de Carlos Nicolía. Confira o comunicado

Hoquista do Benfica terá sido alvo de insultos por adeptos do FC Porto no Dragão Arena.

O FC Porto reagiu esta sexta-feira em comunicado à denúncia de Carlos Nicolía, hoquista do Benfica terá sido alvo de insultos por parte de adeptos do FC Porto no clássico de quarta-feira no Dragão Arena, na quarta-feira, que terminou com o triunfo dos "dragões" por 3-0.

O emblema azul e branco decidiu "instaurar um inquérito para apuramento dos factos e da identidade dos presumíveis autores" e repudia "todas as agressões verbais que, infelizmente, acontecem nos variados palcos desportivos de todo o país", manifestando ainda "o seu empenho na irradicação destes fenómenos do desporto português em particular e da sociedade em geral".

Leia o comunicado na íntegra:

"A Direção do FC Porto, tendo tomado conhecimento de uma denúncia de Carlos Nicolía, atleta de hóquei em patins do Benfica, sobre insultos que terá sofrido durante o jogo da última quarta-feira no Dragão Arena, decidiu:



1. Instaurar um inquérito para apuramento dos factos e da identidade dos presumíveis autores;



2. Repudiar todas as agressões verbais que, infelizmente, acontecem nos variados palcos desportivos de todo o país;



3. Manifestar o seu empenho na irradicação destes fenómenos do desporto português em particular e da sociedade em geral."