FC Porto indignado com alteração de formato da Taça Continental: "Decisão inaceitável"

Novo formato deixa dragões de fora da prova e a reação surge sob a forma de duras críticas.

O Comité Europeu de Hóquei em Patins oficializou o modelo competitivo da Taça Continental, que não será disputada em final-four, com os finalistas da Liga Europeia e Taça WSE, devido à pandemia.

Tal como O JOGO tinha escrito em tempo oportuno, Sporting, campeão europeu, e Lleida, detentor da Taça WSE, medem forças, em Lleida, numa final única, a 18 de setembro. Ora, esta alteração motivou uma dura crítica do FC Porto, que endereçou um email aos diversos organismos que tutelam o hóquei em patins a nível mundial e europeu.

Com a alteração do modelo competitivo da prova, o FC Porto ficou de fora da mesma, tal como o H. Sarzana, e assumiu ter ficado "perplexo" com o desenrolar dos acontecimentos em relação à decisão final sobre o formato.

Leia o email enviado pelo FC Porto aos organismos que tutelam o hóquei em patins a nível europeu e mundial:

"Na sequência da receção do Comunicado 02/2021-2022, de 19 de agosto, do WS Europe Rink-Hockey - Chairman, o FC Porto vem junto de V. Exas. manifestar a sua mais profunda indignação pela decisão da realização da Taça Continental, nos moldes aí dados a conhecer, entre o Sporting Clube de Portugal e o Club Esportiu Lleida, vencedores, respetivamente, da Euroleague e da WS Europe Cup.

Com efeito, o Comunicado 62/2020-21, de 4 de julho, do WS Europe Rink Hockey - Chairman, abriu candidatura para a realização desta competição nos moldes regulamentares em vigor, isto é, a ser disputada em sistema de play-off pelos finalistas da Euroleague 2021 (Sporting CP, vencedor, e FC Porto, finalista vencido) e pelos finalistas da WS Europe Cup 2021 (Club Esportiu Lleida, vencedor, e H. Sarzana, finalista vencido).

Mais tarde, em 7 de agosto, através do Comunicado 01/2021-2022, do mesmo WS Europe Rink-Hockey - Chairman, foi dada a conhecer a decisão da anulação da Continental Cup, por ausência de candidaturas à sua organização.

Qual não é a nossa perplexidade e revolta quando, passados estes dias em completo desconhecimento do que se passava no silêncio dos gabinetes, somos surpreendidos pela divulgação pública e oficial da realização da prova, alterando os regulamentos da mesma, sem que tenha havido a mínima preocupação de auscultar a opinião dos outros dois clubes (FC Porto e H. Sarzana), com direito desportivo e regulamentar a nela participar.

O FC Porto considera esta decisão incompreensível e inaceitável, impossível de acontecer em qualquer outra modalidade desportiva, que descredibiliza a patinagem, concretamente o hóquei em patins, e quem a dirige a nível europeu.

Não tendo expectativas de que esta decisão possa ser revertida, no sentido de os regulamentos serem cumpridos, confiamos que esta nossa posição possa servir para que, no futuro, não surjam novas situações que envergonham a modalidade.

A patinagem merece ser respeitada e credibilizada, sendo os seus dirigentes os primeiros e principais responsáveis por esse objetivo."