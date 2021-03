FC Porto goleia Tomar com Gonçalo Alves em destaque e mantém liderança do campeonato

Gonçalo Alves foi o melhor marcador dos dragões ao apontar quatro golos.

O FC Porto goleou, este sábado, o SC Tomar por 8-1 com Gonçalo Alves em grande plano, ao marcar quatro golos para os dragões.

Gonçalo Alves (4), Xavi Barroso (1), Rafa (1) e Poka (2) foram os autores dos oito golos do FC Porto. Filipe Almeida foi o único marcador do Tomar.

Com este resultado o FC Porto continua em primeiro lugar no campeonato, com 54 pontos, seguido do OC Barcelos, com 51 e da UD Oliveirense, com 44.