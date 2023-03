FC Porto garante Final 8 da Liga dos Campeões

Garantido o apuramento para os quartos de final da WSE Champions, segue-se a luta pela liderança do grupo, na última jonada, em Itália

Viana do Castelo já pode juntar o nome do FC Porto no cartaz da final a oito da Liga dos Campeões, marcada para o primeiro fim de semana de maio. Benfica, Sporting e Barcelona asseguraram o apuramento por antecipação, o Trissino fê-lo esta quinta-feira e vai discutir na última jornada o primeiro lugar do Grupo B com os portistas.

Num Dragão Arena, arranque forte dos comandados de Ricardo Ares, que pela terceira vez contou com os seis estrangeiros do plantel - nas provas internas o limite são cinco -, e golo de Gonçalves Alves aos 6 minutos, oferecendo, volvidos dois, a Carlo Di Benedetto a marcação, com êxito, do livre direto. O terceiro nasce da chamada geometria sintética estudada nos treinos, cabendo a Roc Pujadas a finalização da bela jogada coletiva.

A confortável vantagem e a inspiração do guarda-redes Xavi Malián permitiam encarar a segunda parte com a confiança em alta e o 4-0 (Reinaldo García 31") autorizava uma ainda mais fértil rodagem de um plantel que o Noia considera ser um transatlântico. O bis de García (35") pedia o sonoro "Só mais um!", mas o dragão tem outros compromissos importantes a curto prazo, teve a infelicidade de o golo do Noia ser um autogolo de Pujadas e o guarda-redes catalão ainda defendeu um penálti (Alves) ao cair do pano de um jogo muito interessante.