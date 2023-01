FC Porto ganha clássico ao Benfica e é líder do campeonato

Triunfo por 3-0 permite ultrapassagem ao Benfica no primeiro lugar. Golo de Rafa, no segundo minuto do encontro, e um bis de Carlo Di Benedetto construíram o marcador

O FC Porto é o novo líder do campeonato nacional de hóquei em patins. Em casa, os dragões bateram o Benfica, por 3-0, e ascenderam ao topo da tabela.

Rafa, no segundo minuto de encontro, abriu o marcador. No segundo tempo, um bis de Carlo Di Benedetto construiu o resultado.

Leia também Benfica SAD do Benfica na mira da justiça desportiva Órgão federativo anunciou a abertura de um processo disciplinar à SAD benfiquista e esta respondeu pouco depois, em comunicado, de forma dura, com acusação de "má-fé"

e "desrespeito".

Com este resultado, o FC Porto trocou de posição com o Benfica, que foi derrotado pela segunda vez no campeonato.