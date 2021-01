"Se ganharmos no Dragão daremos uma demonstração de força"

Benfica inicia o ano com um clássico de hóquei em patins na casa do FC Porto, já goleado esta época na Luz.

Alejandro Dominguez entrou na época triunfando frente ao FC Porto, que este sábado será o primeiro adversário do novo ano, no arranque da segunda volta do campeonato. Após perder o comando, com uma derrota em Barcelos, a equipa encarnada, que fora afetada pela covid-19, reagiu na Taça 1947, conquistando o primeiro troféu da época. Foi também o primeiro de Dominguez no Benfica.

A época 2020/21 está a ser dominada pela pandemia. Como tem sido preparar jogos quando não sabe se eles vão mesmo acontecer?

-Tentamos trabalhar a partir da normalidade e transmitir tranquilidade aos jogadores. A única coisa que mudou foi a planificação. Temos um modelo que vai variando à medida que que se sucedem os acontecimentos. Os jogadores estão a adaptar-se muito bem a este ambiente.

As equipas têm de se adaptar a novas rotinas. Acha que isso as vai tornar mais fortes?

-A única coisa que faz as equipas mais fortes é a competência dos participantes. O nível do campeonato vai continuar a subir.

Já digeriu o que se passou em 2019/20, com a anulação da época, quando o Benfica liderava?

-Sim. Para mim, o passado não é importante. Vivo o presente, já que é a única coisa em que posso ter influência. Focarmo-nos no que passou ou no que se podia ter passado é um peso demasiado grande, que não é necessário carregar.

O que significa o quarto lugar do Benfica, mesmo com dois jogos em atraso?

-Antes da paragem por covid liderávamos. Depois, perdemos em Barcelos e agora há que tentar ganhar os jogos em atraso para voltar a subir.

Preparado para continuar um campeonato cheio de jogos adiados?

-Estamos preparados e com vontade de recuperar a normalidade. A equipa está muito bem e prova disso foi a Taça 1947.

Perdeu pontos com Sporting, Riba d"Ave, Sanjoanense e Barcelos. Que se passou nessas pistas?

-Com o Sporting podíamos ter ganho. Creio que dominámos o jogo. Faltou-nos eficácia, mas a equipa esteve muito bem. Contra o Riba d"Ave e Sanjoanense faltou-nos caráter e atitude. Temos de ter consciência que estamos num campeonato muito competitivo e para ganhar temos de estar bem todos as semanas. Neste campeonato não se ganha num dia mau.

O Benfica parou duas semanas antes de jogar em Barcelos. A derrota tem a marca dessa paragem?

-Sem dúvida. A equipa acusou a paragem de duas semanas e só teve cinco treinos antes de Barcelos. Mesmo assim estivemos no jogo até ao fim. Creio que se aprende com tudo e essa derrota permitiu-nos ir mais fortes para a Taça 1947.

Essa taça deu o ritmo de que a equipa precisava?

-Sim. A equipa tinha muita vontade de vencer. Além do trabalho e do rendimento, há algo muito mais importante, a vontade do trabalho conjunto para ganhar títulos.

"O play-off é mais duro, espero que se realize e que nessa altura haja adeptos nas bancadas"

O que pensa da criação desta prova, semelhante à Taça do Rei?

-É fantástica. A experiência deste formato em Espanha é muito boa, com as maiores audiências da época. Acho que aqui vai acontecer o mesmo.

Como viu os protestos da Oliveirense na meia-final?

-Todos têm o direito de defender os seus interesses, mas também há que ser justo. A Oliveirense empatou a um minuto e meio do fim, com um livre-direto totalmente inexistente, que todos viram. Parece-me lícito que defendam os seus interesses, mas o vencedor foi o Benfica, por mérito próprio e de forma merecida.

Foi uma vitória especial?

-Sim, claro. Foi o meu primeiro título como treinador do Benfica e tinha vontade de ganhar, porque o grupo trabalhou muito duro e porque os benfiquistas queriam muito este troféu.

A segunda volta começa com um FC Porto-Benfica. O que espera deste jogo?

-O Dragão é uma pista complicada e o FC Porto está num bom momento, mas temos ferramentas para poder ganhar. Se o conseguirmos, daremos uma demonstração de força no campeonato.

O campeonato é decidido em play-off. Gosta desse modelo competitivo?

-Sim, acho que é mais atrativo e duro. Espero que se realize e que nessa altura já possamos contar com os adeptos nas bancadas.

Quando olha para a classificação, vê surpresas?

-Não. Há muitas equipas com argumentos suficientes para ganhar a qualquer adversário.