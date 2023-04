FC Porto eliminado pelo Sporting de Tomar nas meias-finais da Taça de Portugal

Equipa de Santarém bateu os dragões por 5-3 e avançou para a final da Taça de Portugal.

O Sporting de Tomar recebeu e venceu o FC Porto por 5-3, nas meias-finais da Taça de Portugal de hóquei em patins - a final four da prova realiza-se naquela cidade de Santarém.

Tato Ferruccio marcou o primeiro para os nabatinos, no único golo da primeira parte. Tomás Moreira aumentou a vantagem já no segundo tempo, Gonçalo Alves reduziu para os dragões, e depois a equipa da casa ampliou por três ocasiões, por intermédio de Guilherme Silva, Tato Ferruccio e Tomás Moreira. Os azuis e brancos ainda reagiram, com golos de Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto, mas foi o Sporting de Tomar a vencer.

Sporting e Óquei de Barcelos defrontam-se na outra meia-final, a partir das 15h00 deste sábado.

A final, igualmente a disputar na cidade ribatejana, está marcada para domingo, às 15h00.