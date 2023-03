FC Porto e Sporting na final-four da Taça de Portugal de hóquei em patins

Dragões e leões receberam e venceram Valongo e Murches, respetivamente

De forma tranquila, FC Porto e Sporting garantiram este sábado um lugar na final-four da Taça de Portugal de hóquei e patins, que se disputará em Tomar, ao vencer, respetivamente, Valongo e Murches.

No Dragão Arena, os azuis e brancos chegaram ao intervalo a vencer por 3-0 e abriram a segunda parte com o quarto golo, o que, praticamente, sentenciou o destino de ambas as equipas.

No Pavilhão João Rocha, os verdes e brancos foram para descanso a ganhar por apenas 1-0 (Toni Pérez), mas depois também chegaram ao 4-0 e garantiram um final de jogo calmo.

Os outros dois emblemas a seguir para a final a quatro serão conhecidos ainda este sábado: às 18 horas há Tomar-Famalicense e às 21 horas o Barcelos recebe o Braga.