FC Porto e Sporting iniciam primeira final da Taça Intercontinental sem pan-americanos 

A viver uma fase complicada enquanto modalidade - Europeu teve seis seleções, Liga Europeia não tem maiores clubes - , o hóquei em patins tem hoje e domingo a Taça Intercontinental "à portuguesa"

FC Porto e Sporting, hoje (20h30) e domingo (18h00), primeiro no Dragão Arena, depois no João Rocha, disputam a Taça Intercontinental. A prova, entre os campeões e vices europeus e pan-americanos, será jogada em moldes muito diferentes, o que levou Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, da Federação Europeia e vice da Mundial, a dizer que "é fundamental jogar hóquei em patins", apelando: "Necessitamos de jogos, necessitamos de qualidade. Jogar é a nossa batalha a favor do hóquei em patins".

Relativamente a mais um duelo português numa competição internacional, o técnico dos azuis e brancos, Ricardo Ares, foi claro. "Da parte do FC Porto existe uma confiança absoluta, muita fome e vontade de ganhar e uma motivação enorme. Estamos diante uma grande equipa, que nas últimas épocas tem mostrado do que é capaz, com um grande treinador e grandes atletas", referiu o espanhol.

Paulo Freitas, técnico leonino, também revelou otimismo e retribuiu elogios. "A equipa do Sporting está preparada. Percebemos as dificuldades, percebemos que temos pela frente uma grande equipa, muito bem orientada, que nos vai causar enormes dificuldades, como nós também iremos causar ao FC Porto. Estão conjugados todos os ingredientes para serem dois grandes espetáculos", considerou.

Com os técnicos a concordarem que a decisão "será em 100 minutos", também na cerimónia, que decorreu da sala VIP do Dragão Arena, estiveram os capitães de equipa, que conviveram e conversaram, de forma merecedora de elogios.

"Vamos fazer o nosso trabalho na pista, com confiança em tudo o que temos vindo a preparar. São dois jogos, mas primeiro estamos a pensar neste", sintetizou o portista Reinaldo Garcia. "Somos as equipas que nos últimos anos têm estado nas discussões de quase todos os títulos. Conhecimento há muito e aquilo que queremos, no final dos dois jogos, é levar o troféu para casa", disse o sportinguista André Girão.