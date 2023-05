FC Porto e Sporting entram a ganhar no play-off do campeonato

Dragões derrotaram a Oliveirense e Sporting venceu o Tomar.

FC Porto e Sporting entraram da melhor forma nos quartos de final do campeonato de hóquei em patins. Depois do triunfo na Champions, os dragões receberam e venceram a Oliveirense por 7-2, enquanto os leões derrotaram o Sporting de Tomar, por 6-4, precisamente a equipa perante a qual perderam a Taça de Portugal.

No Dragão Arena, Gonçalo Alves abriu as hostilidades, Carlo Di Benedetto bisou e Ezequiel Mena também marcou, colocando o marcador em 4-0 para o FC Porto, ao intervalo. No segundo tempo, Pujadas aumentou a vantagem, antes de Lucas Martínez e Tomás Pereira reduzirem a Oliveirense. Rafa, depois, bisou e fixou o 7-2 final.

Mais difícil foi o triunfo do Sporting, em casa. Gonzalo Romero abriu o marcador ao minuto 12, mas Filipe Almeida empatou pouco depois. 1-1 era o resultado ao intervalo. Na segunda parte, Romero bisou, Henrique Magalhães aumentou a vantagem dos leões, mas o Tomar reagiu e empatou (3-3), com golos de Tomás Moreira.

Num jogo empolgante, João Souto fez o 4-3, Ivo Silva o 4-4 e o triunfo leonino foi carimbado com os golos de Alessandro Verona e João Souto.

Esta é, recorde-se uma eliminatória decidida à melhor de três.