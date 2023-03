FC Porto e Sporting apurados, Valongo faz história no Palau Blaugrana

Porto, 23/03/2023 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta tarde o Noia, no Dragão Arena, em jogo da 5ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões 2022/23 . Carlo Di Benedetto (Ivan Del Val/Global Imagens)

Com os três grandes já na final-8 que se jogará em Viana do Castelo, Valongo e Barcelos estão perto de passar e a Oliveirense ainda tem hipóteses

FC Porto e Sporting juntaram-se ao Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, que se irão jogar em Viana do Castelo (4 a 7 de maio), enquanto Valongo, Oliveirense e Óquei de Barcelos ficaram perto de o conseguir, após uma quinta e penúltima jornada brilhante para as equipas portuguesas.

Se o êxito de dragões e leões era expectável, o destaque vai para o Valongo que, no Grupo C, conseguiu um histórico êxito na visita ao já apurado FC Barcelona, por 3-4.

Os valonguenses surpreenderam quando chegaram ao 0-3 na Catalunha, antes de o rival recuperar para 3-3. Quando os locais esperavam a reviravolta, o golo decisivo coube a 'Facu' Navarro, que bisou a cinco minutos do fim e vingou o desaire por 2-3 em Valongo.

O Barcelona já garantiu o primeiro lugar, com 12 pontos, enquanto o Valongo e o Forte dei Marmi estão igualados com oito pontos, tendo empatado os dois confrontos entre si. Na derradeira jornada, os portugueses recebem os também italianos do Amatori Lodi, que ainda não pontuaram.

Depois de um começo titubeante, com dois empates no grupo B, o FC Porto confirmou o crescimento exibicional e acabou com as esperanças dos espanhóis do Noia, com a goleada por 5-1 a ser materializada por um bis de Reinado Garcia e tentos ainda de Gonçalo Alves, Carlo di Benedetto e Roc Pujadas.

Os azuis e brancos visitam agora os transalpinos do Trissino, que empataram 3-3 no Porto, e com quem vão discutir o primeiro lugar, estando igualados a 11 pontos, ante os cinco do Noia e zero do Sarzana.

O Sporting apurou-se com uma esperada goleada por 6-1 aos franceses do Saint-Omer, com bis de Toni Pérez, João Almeida e João Souto.

Já o Óquei de Barcelos passou no teste contra o seu maior rival, o Reus, com categórico triunfo por 4-1 em Espanha, com tentos de Vieirinha, Alvarinho, André Centeno e Danilo Rampulla.

Com nove pontos, o Óquei de Barcelos recebe na ronda decisiva o Sporting, que lidera, com 10, enquanto o Reus, com sete, se desloca ao recinto do Saint-Omer, com apenas três pontos e já eliminado. A equipa de Barcelos passará com um empate na última jornada.

Já apurado, o Benfica garantiu o primeiro lugar com o empate 2-2 na receção aos galegos do Liceo, com dois remates certeiros de Fran Torres no espaço de um minuto a responderem aos tentos dos encarnados Pablo Alvarez e Nicolía.

A Oliveirense aproveitou para ascender ao segundo posto com uma goleada por 4-0 aos espanhóis do Calafell, com dois golos de Jordi Adroher, um de Tomás Pereira e outro de Xavi Cardoso.

Com 11 pontos, o Benfica avança em primeiro, enquanto a Oliveirense (sete) vai ter de defender, na Corunha, o ponto de vantagem que tem para o Liceo (seis), a quem só a vitória interessará.

A sexta e definitiva jornada será a 13 de abril.