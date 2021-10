FC Porto e Sporting abrem 4.ª jornada com vitórias

O CD Paço de Arcos recebeu esta tarde o FC Porto no Pavilhão Gimnodesportivo de Paço de Arcos em Paço de Arcos, em jogo a contar para a o Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da época de 2021/22

Dragões derrotam Paço de Arcos, fora de casa, e campeão nacional bate Tomar, em Alvalade.

O FC Porto venceu na deslocação a Paço de Arcos, mantendo-se líder do campeonato nacional que esta terça-feira, dia 5 de outubro, disputa a quarta ronda.

Com um triunfo por 5-2, o FC Porto controlou sempre o encontro, depois de ter chegado ao intervalo na frente por 2-0.

Carlo di Benedetto (2), Telmo Pinto (1), Gonçalo Alves (1), Ezequiel Mena (1) foram os marcadores dos azuis e brancos. Filipe Fernandes e Bruno Frade marcaram para o Paço de Arcos.

O FC Porto lidera com 12 pontos, mais dois do que o Sporting (2.º), que se atrasou depois do empate na terceira jornada em casa da Oliveirense.

Esta terça-feira, em Alvalade o Sporting recebeu e venceu o Sp. Tomar, por 7-4, resolvendo na segunda parte que começou com igualdade a dois golos.

Ferran Font (1), Henrique Magalhães (1), Alessandro Verona (2) e Gonzalo Romero (3) marcaram para o Sporting. Filipe Almeida (1), Pedro Martins (1), Tomas Moreira (1) e Rúben Sousa (1) foram os autores dos golos nabantinos.

4.ª jornada:

Turquel-Sanjoanense (18h00)

Marinhense-Barcelos (17h00)

Paço de Arcos-FC Porto (2-5)

Sporting-Sp. Tomar (7-4)

Parede-Oliveirense (21h00)

Benfica-HC Braga (19h00)

Juventude de Viana-Valongo (18h00)