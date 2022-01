FC Porto e o jogo em Barcelos: "Decisões absolutamente incompreensíveis" e "incidências vergonhosas"

O FC Porto saiu derrotado de Barcelos num jogo polémico e que mereceu a contestação do clube azul e branco.

Num jogo com muita polémica à mistura, o FC Porto saiu derrotado do terreno do Óquei de Barcelos, na 14.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, e os dragões contestaram a arbitragem, considerando que foi assinalado "um livre direto verdadeiramente inacreditável para os minhotos com pouco mais de um segundo para jogar", que viria a dar o golo da vitória aos da casa.

Os azuis e brancos falam num "rol de decisões absolutamente incompreensíveis e sempre em prejuízo da mesma equipa" e de "incidências vergonhosas".

"O FC Porto perdeu em casa do Óquei de Barcelos por 5-4 e somou a segunda derrota no Nacional de hóquei em patins, mas em muito o deve à dupla de árbitros formada por Rui Torres e Sílvia Coelho. Esta última assinalou um livre direto verdadeiramente inacreditável para os minhotos com pouco mais de um segundo para jogar e, face à conversão do mesmo, os Dragões já não tiveram tempo para reagir. Foi o expoente máximo de um rol de decisões absolutamente incompreensíveis e sempre em prejuízo da mesma equipa. Após as incidências vergonhosas que ocorreram no Pavilhão Municipal de Barcelos, Ricardo Ares deu voz à revolta mais do que justificada da equipa portista. 'Os jogadores sentem-se roubados, porque foi isso que aconteceu hoje. Estamos tristes, porque hoje não quiseram que o FC Porto ganhasse', afirmou o treinador dos Dragões, que confessou nunca ter visto "uma arbitragem assim" antes de deixar uma garantia: 'Vamos continuar a ganhar contra isso e contra todas as adversidades que nos aparecerem pela frente'", pode ler-se na newsletter Dragões Diário, desta segunda-feira.

Já no domingo, através de Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação dos dragões, o FC Porto tinha feito críticas à arbitragem do encontro.