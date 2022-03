FC Porto e Benfica integram o mesmo grupo da Golden League

Águias e dragões vão medir forças entre si e com o Caldes. Sporting ficou no grupo B, com Barcelona e Saint Omer

A Golden Cup de hóquei em patins, que integra FC Porto, Benfica, Sporting, Óquei de Barcelos e Oliveirense, vai decorrer entre 11 e 17 de abril, tendo como organizador o Liceo da Corunha, foi esta terça-feira anunciado.

"Os clubes da Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins (EHCA) foram convidados e vão jogar o torneio, que é oficioso e em nada pretende entrar em conflito com as competições europeias da federação europeia (WSE)", refere o organismo na rede social Twitter.

O sorteio realizado, esta terça-feira, na Galiza, ditou que FC Porto e Benfica integram o grupo A, juntamente com os espanhóis do Caldes, enquanto o Sporting ficou na "poule" B, com o FC Barcelona e os franceses do Saint Omer.

Já o Óquei de Barcelos foi sorteado no grupo C, com o anfitrião Liceo e os italianos do Forte dei Marmi, e a Oliveirense ficou no D, com os catalães do Reus e do Noia.

A EHCA adianta que "os clubes estão totalmente abertos ao diálogo com a WSE e continuam empenhados em criar competições europeias inclusivas e que fortaleçam o hóquei em patins".

Os 12 clubes participantes na recém-criada "Golden League - 50.º Aniversário do Liceo" renunciaram em setembro de 2021 a participar na Liga Europeia da WSE, cujo novo formato contestam, pelo que a prova decorre apenas com oito formações.