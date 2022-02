FC Porto diz que Sporting não conseguiu fugir à goleada: "Como o tempo é controlado ao pormenor..."

Através da newsletter do clube, o FC Porto lançou farpas ao Sporting depois do clássico de hóquei em patins, que os dragões venceram por 7-3.

O FC Porto dá conta, este domingo, da vitória no campeonato de hóquei em patins por 7-3, no pavilhão do Sporting. Através da newsletter Dragões Diário, os azuis e brancos dizem que os leões não conseguiram fugir à goleada, até porque "o tempo é controlado ao pormenor".

Este desafio "refletiu bem os 40 anos de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do FC Porto", escrevem ainda os dragões.

"Como o tempo de jogo no hóquei em patins é controlado ao pormenor, não foi possível ao Sporting de Lisboa fugir à goleada portista no Pavilhão João Rocha (7-3), num jogo que refletiu bem os 40 anos de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do FC Porto", pode ler-se.

"No local onde, em dezembro passado, celebraram o título de campeões do mundo, os azuis e brancos triunfaram com golos de Carlo Di Benedetto (8m e 22m), Telmo Pinto (13m e 20m), Rafa (14m), Xavier Barroso (39m) e Ezequiel Mena (43m). No final da partida, Ricardo Ares fez questão de "dedicar esta vitória ao nosso grande presidente. Isto é para ele, estamos muito orgulhosos de o podermos representar", acrescenta o FC Porto.