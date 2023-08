FC Porto defronta o Sporting de Tomar na Elite Cup de hóquei em patins

Redação com Lusa

Sorteio realizado esta quinta-feira. Confira os restantes jogos.

O FC Porto, detentor do título, vai defrontar o anfitrião Sporting de Tomar no arranque da sétima edição da Elite Cup Tomar de hóquei em patins, que vai decorrer nessa cidade entre 15 e 17 de setembro.

A prova marca o arranque da época oficial de hóquei em patins a nível nacional e tem a participação de mais seis equipas.

O FC Porto-Sporting Clube de Tomar fecha os quartos de final, já depois dos duelos Sporting-Valongo, Óquei de Barcelos-Oliveirense e Benfica-Hóquei Clube de Braga.

As meias-finais serão disputadas em 16 de setembro, enquanto a final será em 17, com todos os jogos a serem disputados no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar.

A prova feminina, que terá apenas quatro emblemas será em 7 e 8 de outubro, com o campeão Benfica a defrontar a Académica da Feira. O outro encontro das "meias" será entre Hóquei Clube de Turquel e Hóquei Clube de Massamá.

A apresentação e o sorteio da sétima edição Elite Cup Tomar decorreu esta quinta-feira numa unidade hoteleira da cidade.