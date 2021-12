FC Porto conquista Taça Intercontinental de hóquei em patins

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogo da primeira mão decisivo para o desfecho

O FC Porto conquistou pela primeira vez a Taça Intercontinental de hóquei patins, apesar de ter perdido com o Sporting 6-5, em jogo da segunda mão da final, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Os dragões beneficiaram do facto de terem trazido uma vantagem de três golos da primeira mão, quando venceram no Dragão Caixa, no Porto, 6-3, assegurando assim a sua primeira vitória nesta competição, a qual o Sporting nunca conquistou.

Palmarés

2021 FC Porto, Por

2018 FC Barcelona, Esp

2017 Benfica, Por

2014 FC Barcelona, Esp

2013 Benfica, Por

2012 HC Liceo, Esp

2010 Reus Deportiu, Esp

2008 FC Barcelona, Esp

2007 Follonica, Ita

2006 FC Barcelona, Esp

2005 FC Barcelona, Esp

2004 HC Liceo, Esp

1999 FC Barcelona, Esp

1998 FC Barcelona, Esp

1994 HC Liceo, Esp

1993 HC Liceo, Esp

1992 Óquei Barcelos, Por

1989 HC Liceo, Esp

1987 HC Liceo, Esp

1986 UVT, Arg

1985 UVT, Arg

1983 FC Barcelona, Esp

Ranking dos vencedores:

FC Barcelona, Esp 8 títulos

HC Liceo, Esp 6

UVT, Arg 3

Benfica, Por 2

Óquei Barcelos, Por 1

Follonica, Ita 1

Reus Deportiu, Esp 1

FC Porto, Por 1