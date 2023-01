FC Porto começa Champions de hóquei em patins com empate

Redação com Lusa

Melhor estiveram Benfica e Sporting, que venceram.

O FC Porto, campeão nacional de hóquei em patins, iniciou a a fase de grupos da Liga dos Campeões da modalidade com um empate em casa, 3-3, ante os italianos do GSH Trissino.

Melhor estiveram Benfica e Sporting, ambos com vitórias - 5-3 das águias aos catalães do Calafell e 3-1 do Sporting em duelo luso frente ao Óquei de Barcelos.

Em bom plano esteve também o Valongo, vencedor do Amatori Lodi em Itália, por 3-0, e a Oliveirense, que goleou os galegos do Liceo da Corunha, por 5-1.

No Grupo A, Benfica e Oliveirense adiantam-se na classificação, com três pontos cada, à frente de Liceo e Calafell, que estão sem pontos.

A jogar no pavilhão Fidelidade, na Luz, o Benfica teve um grande arranque e chegou aos 4-1 ao intervalo, para depois se 'assustar', com o 4-3, e finalmente marcar o quinto, bem perto do final.

Marcaram para o Benfica Pablito Alvarez (7, 20), Lucas Ordonez (9), Gonçalo Pinto (9) e Roberto di Benedetto (50). Os golos do Calafell foram de Humberto Mendes (18), Jordi Ferrer (35) e Joan Salvador Escala (48).

Em Oliveira de Azeméis a Oliveirense superou-se, com 5-1 sobre um histórico do hóquei em patins espanhol.

Tomás Pereira (3), Lucas Martinez (12, 16, 22) Xavi Cardoso (37) fizeram os golos oliveirenses, contra um só do adversário vindo da Galiza - Cesar Carballeira (6).

No Grupo B lidera o Noia, após vencer fora o Serzana, 4-3.

FC Porto e GSH Trissino repartem o segundo lugar, após o empate de hoje, no Dragão Arena.

Telmo Pinto (11) e Roc Pujadas (26, 28) marcaram para os 'dragões' e Andrea Malagoli (8, 20) e Jordi Mendez 35) para os italianos.

No Grupo C, o FC Barcelona bateu o Hockey Forte, por 6-2, e o Valongo surpreendeu em Lodi, por 3-0.

Nuno Santos (14), Facundo Navarro (22) e Diogo Abreu (28) fizeram os golos do Valongo.

O Reus arranca o Grupo D com 4-2 ao Sant-Omer, enquanto o Sporting bateu o Óquei Barcelos, por 3-1, no único jogo entre equipas portuguesas.

Nolito Romero (3, 5) e João Sousa (40) marcaram para o Sporting e Darío Giménez (25) para o Óquei.