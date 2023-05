FC Porto-Benfica nas meias-finais do play-off de hóquei em patins

FC Porto venceu a Oliveirense no terceiro e derradeiro jogo dos quartos de finais do play-off de hóquei em patins

O FC Porto venceu (4-2) a Oliveirense no derradeiro jogo dos quartos de final do play-off de hóquei em patins. Com a eliminatória empatada (1-1), os portistas voltaram a impor o factor casa.

Nas meias-finais, o FC Porto vai medir forças com o Benfica, que venceu a fase regular. O primeiro jogo é já este sábado, às 15h00, no pavilhão da Luz.

A outra meia-final começa igualmente às 15h00 de dia 20, com o Sporting a receber o Barcelos.