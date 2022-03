FC Porto bate Viana com festival de golos de Gonçalo Alves

Porto, 19/03/2022 - O Fc Porto recebeu esta tarde o Juventude de Viana no Dragão Arena na 21ª jornada do Campeonato Nacional 2020/21. Festa de Gonçalo Alves (Ivan Del Val/Global Imagens)

Com cinco golos e uma assistência, avançado foi decisivo nos 8-4 finais e manteve os portistas na liderança do campeonato.

O FC Porto venceu a Juventude de Viana, em jogo da 21.ª jornada do Campeonato Nacional da I Divisão, tendo Gonçalo Alves como grande estrela, ao marcar cinco golos numa partida que terminou com o resultado de 8-4.

O avançado de 28 anos, que já liderava a lista dos melhores marcadores, com 32 golos, chegou aos cinco pela terceira vez esta época - fora decisivo com "manitas" frente a Marinhense (15-3) e Sporting (9-5) - e terminou de forma avassaladora com um período menos produtivo, pois apenas marcara uma vez nos últimos quatro jogos.

No Dragão, Remi Herman colocou a Juventude de Viana na frente, mas Gonçalo Alves empatou dois minutos depois e a seguir assistiu Carlo di Benedetto para o 2-1. Mena fez depois o 3-1.

Remi Herman, com três golos, ainda equilibrou a partida, com os minhotos a fazerem o 4-3 e o 5-4, mas Gonçalo Alves estava demolidor nas bolas paradas e fez a festa final, tendo acertado tanto os dois penáltis como os dois livres diretos que cobrou.

O FC Porto lidera isolado, com 52 pontos, tendo o Barcelos 48, mas só recebendo amanhã o Benfica.

O Sporting goleou o Marinhense (7-0) e é terceiro, com 47 pontos.