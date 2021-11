FC Porto bate Valongo e Sporting passa em Paço de Arcos

Dragões continuam na liderança isolada no campeonato, no qual contam agora nove vitórias em nove jogos. Campeão nacional vence e ocupa a terceira posição, atrás da Oliveirense.

O FC Porto venceu o Valongo, em casa, por 7-2, conseguindo a nona vitória no campeonato nacional, após uma paragem de um mês para compromissos da Seleção Nacional.

Gonçalo Alves (penálti) abriu o marcador aos 4' e Diogo Abreu (livre-direto) empatou aos 20'. Rafa, Gonçalo Alves e Carlo di benedetto colocaram o FC Porto com vantagem de três golos ao intervalo.

Na segunda parte, Telmo Pinto (30') ampliou a vantagem portista e Facundo Navarro (34') reduziu. Ezequiel Mena (42') e Benedetto (44') fecharam a contagem dos azuis e brancos.

Com este resultado, o FC Porto manteve-se no comando. O Valongo ocupa o sétimo posto.

Em Paço de Arcos, o campeão Sporting ganhou por 8-2, sendo terceiro a cinco pontos do líder. O Paço de Arcos é 10.º.

Os leões estiveram na frente por 4-0 (Platero, Font e bis de Pérez), tendo a equipa da Linha reduzido para 4-1 (Filipe Fernandes, de penálti), antes do intervalo. Romero fez o 5-1 no regresso à pista e João Souto respondeu aos 27'. Romero (penálti, aos 32'), Platero (37') e Gonçalo Nunes (49m05s) fizeram os restantes golos do Sporting.