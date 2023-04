FC Porto bate Benfica no clássico do fecho da fase regular

Resultado já não influencia o emparelhamento do play-off

O FC Porto bateu esta terça-feira o Benfica, por 2-3, na 26.ª jornada do Campeonato Placard, a última da fase regular.

O clássico já não influenciava a classificação das duas equipas para o play-off - águias em primeiro e dragões em quarto -, decidindo-se pelos golos madrugadores dos portistas: Mena abriu o marcador aos 3' e Gonçalo Alves, de longe, aumentou aos 4'.

Ao segundo time-out, a formação da Luz despertou, passando a exercer pressão alta sobre o rival, mas pecando por não aproveitar dois livres diretos (Ordoñez aos 16' e Diogo Rafael aos 21') e consequentes situações de power-play. Pelo meio, Gonçalo Alves bisou daquela marca, após azul a Lamas por falta sobre Ezequiel Mena.

Após muita insistência, já na segunda parte, os anfitriões reduziram, por intermédio de Pablo Àlvarez (livre direto da 10.ª falta azul e branca).

Já depois de Alves falhar o seu primeiro livre direto, o clássico ficou na diferença mínima, de novo, por Àlvarez (assistido por Nil Roca).

Nos últimos cinco minutos, com as equipas no limite das faltas coletivas, a partida estava completamente em aberto, acordando a Luz com um livre direto para Àlvarez (azul a Telmo Pinto). No entanto, o espanhol esbarrou em Malián.

Nem o power-play encarnado, nem o livre da 10.ª falta dos anfitriões voltou a mexer no marcador.

No play-off, o Benfica começará por medir forças com o HC Braga, enquanto o FC Porto terá de medir forças com a Oliveirense.