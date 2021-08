FC Porto arranca pré-época com 11 jogadores e novo treinador

A equipa do FC Porto iniciou esta quinta-feira a pré-temporada

A equipa do FC Porto iniciou esta quinta-feira a pré-temporada, com os treinos a decorrer no Dragão Arena.

Com a equipa técnica a ser agora liderada pelo espanhol Ricardo Ares, o arranque fez-se com 11 os jogadores, entre eles os reforços Carlos Ramos e Telmo Pinto e ainda o regressado Hugo Santos.

"Os objetivos de uma equipa com o prestígio do FC Porto são ganhar todas as competições em que participemos", disse ao Porto Canal, Ricardo Ares. "Esta equipa técnica tem a sorte de, há dois anos para cá, ter começado a ver jogos da liga portuguesa e do FC Porto e, desde que a direção do clube nos ligou, temos analisado a equipa individual e coletivamente. Agora temos de conhecer os jogadores numa base diária e eles têm de conhecer os ideais da equipa técnica, que passam por sermos os melhores em tudo", disse ainda.

"Sinto-me muito feliz, o meu sonho sempre foi estar aqui no FC Porto, quero continuar aqui durante muitos anos e tenho um misto de felicidade e de querer trabalhar ainda mais para querer conquistar o meu lugar no FC Porto. Acima de tudo, acho que cresci como pessoa, mas também como profissional, sinto-me mais capaz e mais forte fisicamente, com mais sistemas de jogo presentes, mais inteligente a perceber o jogo e sou mais um a ajudar a equipa a conquistar os títulos todos", disse, por turno, Hugo Santos, que regressa depois do empréstimo à Sanjoanense.

Por seu turno, o capitão Reinaldo García disse: "Já tivemos um mês e umas semanas de férias, o que dá para descansar, para desanuviar do hóquei, de tudo o que vivemos durante a época. Antes de acabar as férias sentimos aquela vontade de calçar os patins e de ouvir o barulho aqui dentro e isso dá-nos mais vontade de começar uma nova época"-