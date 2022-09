FC Porto abre terceira jornada com vitória em Valongo. Confira a classficação

Resultado do jogo em atraso da segunda jornada, do jogo antecipado da terceira, e classificação do Campeonato Nacional de hóquei em patins

Quarta-feira, 28 setembro

Jogo em atraso da 2.ª jornada

Benfica - Sporting, 5-1

Jogo antecipado da 3.ª jornada

Valongo - FC Porto, 3-5

Classificação: J / P

1. Óquei Barcelos 2 /2 6

2. Benfica 2 / 6

3. FC Porto 3 / 6

4. Sporting Tomar 2 / 4

5. HC Braga 2 / 3

6. Valongo 2 / 3

7. Paço de Arcos 2 / 3

8. Sporting 2 / 3

9. Famalicense 2 / 3

10. Oliveirense 2 / 2

11. Murches 2 / 1

12. Juventude Viana 2 / 0

13. Parede 1 / 0

14. Riba d"Ave 2 / 0

Programa completo da terceira jornada

Quarta-feira, 28 setembro

Valongo - FC Porto, 20:30

Sábado, 1 outubro

Famalicense - Murches, 18:00

Oliveirense - Parede, 18:00

Paço de Arcos - Sporting, 18:00

Juventude de Viana - Riba d"Ave, 21:00

HC Braga - Benfica, 21:00

Óquei de Barcelos - Sporting de Tomar, 21:30