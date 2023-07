Facundo Bridge troca Valongo pelo Sporting

Sporting anuncia contratação do hoquista argentino Facundo Bridge.

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação do hoquista argentino Facundo Bridge, que alinhava no Valongo e foi campeão mundial de seleções em 2022.

"Quero olhar para a frente, ser feliz aqui e continuar a fazer coisas bonitas", disse o mais recente reforço da equipa de hóquei em patins do Sporting, em declarações divulgadas pelo clube.

Facundo Bridge, que hoje completa 24 anos, disse estar empenhado em "aproveitar a oportunidade de poder jogar no Sporting" e mostrou-se muito satisfeito por poder reencontrar os compatriotas argentinos e amigos Matías Platero e Gonzalo Romero.

"Não só por eles, qualquer um que joga no Sporting é de elite, partilhar a equipa com eles vai ser incrível e vou tentar apreender de todos e de cada um sempre que puder e do treinador também. Para mim vai ser uma etapa nova. Vou continuar a aprender e a crescer. Vai ser incrível estar próximo dos argentinos, que de certeza também me vão ajudar", referiu o jogador, que se sagrou campeão do mundo no final do ano passado.

Bridge, que alinhava no Valongo desde a temporada 2021/22, definiu-se como um jogador polivalente: "Posso jogar em qualquer posição, tento habituar-me ao que a equipa precisa e também acho que sou um jogador mais tático, inteligente, mas também tento sempre acrescentar mais alguma coisa ao meu jogo, como a minha juventude, a minha vontade de ganhar coisas".