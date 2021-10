Europeu feminino: resultados, classificação e jornadas

Resultados e classificação do campeonato da Europa de hóquei em patins feminino, que decorre entre 11 e 16 de outubro, no Luso

Hóquei em patins: Europeu feminino / Resultados e classificação

Redação, 13 out 2021 (Lusa) -

Segunda-feira, 11 outubro

França - Itália, 0-3

Portugal - Inglaterra, 11-0.

Terça-feira, 12 outubro

Espanha - Itália, 6-0

França - Portugal, 1-9

Quarta-feira, 13 outubro

Espanha - Inglaterra, 13-0

Portugal - Itália, 3-2

Classificação: J V E D GM-GS P

1. Portugal 3 3 - - 23-3 9

2. Espanha 2 2 - - 19-0 6

3. Itália 3 1 - 2 5-9 3

4. França 2 - - 2 1-12 0

5. Inglaterra 2 - - 2 0-24 0

Quinta-feira, 14 outubro

França - Inglaterra, 17:30

Portugal - Espanha, 20:00.

Sexta-feira, 15 outubro

Espanha - França, 17:30

Itália - Inglaterra, 20:00.

Sábado, 16 outubro

Atribuição dos 3.º e 4.º lugares, 17:30.

Final, 20:00.

Nota: A competição é composta por um campeonato a cinco, em que todas as seleções se defrontam, após o que as duas primeiras classificadas disputam a final para decidir o título e as duas seguintes medem forças para os terceiro e quarto lugares.