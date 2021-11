Europeu: Espanha vence, assobios no pavilhão e Portugal fora da final

Espanha e França na final do Europeu

Redação com Lusa

Triunfo espanhol por 3-1 tira todas as hipóteses de Portugal chegar ao decisivo jogo de sábado.

A Espanha e a França vão disputar a final do Europeu de hóquei em patins, depois de os espanhóis terem vencido esta sexta-feira os franceses, por 3-1, resultado que apura as duas equipas.

Sergi Panadero (5 minutos), Toni Peréz (16) e Ignacio Alabart (39) marcaram os golos dos espanhóis, que procuram o 18.º título europeu, enquanto Carlo di Benedetto (37) reduziu para a França, que procura o seu primeiro cetro.

Com este resultado, Espanha e França somam 10 pontos, os mesmos que Portugal pode alcançar, se vencer hoje Andorra, mas, num confronto direto a três equipas, a seleção lusa tem desvantagem.

A partida terminou com uma tremenda assobiadela no pavilhão em Paredes, considerando que as duas equipas fizeram antijogo. Os árbitros, aliás, chegaram a repreender os dois capitães.