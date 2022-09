Europeu de sub-17: Portugal vence França e apura-se para a final

Os dois golos dos portugueses foram marcados por Vítor Oliveira, aos sete e 18 minutos da segunda parte, reforçando a sua condição de melhor marcador da prova, com 11 golos, seguido do espanhol Carles Casas, e do francês Leiloann Gelebart, ambos com sete

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 venceu esta sexta-feira a congénere francesa, por 2-0, qualificando-se para a final do campeonato europeu do escalão, na qual vai defrontar a Espanha ou a Itália.

Os dois golos dos portugueses foram marcados por Vítor Oliveira, aos sete e 18 minutos da segunda parte, reforçando a sua condição de melhor marcador da prova, com 11 golos, seguido do espanhol Carles Casas, e do francês Leiloann Gelebart, ambos com sete.

Na outra meia-final defrontam-se nesta sexta as seleções de Espanha e de Itália, jogo do qual sairá o outro finalista do campeonato da Europa que irá lutar pela conquista do título com Portugal, já no sábado.