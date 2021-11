Europeu de hóquei em patins: federação europeia mostra Portugal em segundo lugar

Seleção Nacional está mesmo afastada da final, mas o site oficial ainda ordena as classificações pelos totais de golos, colocando-a à frente da França.

Durante muitos anos, em todas as competições de hóquei em patins os desempates entre equipas com os mesmos pontos faziam-se pelo quociente do total de golos. A World Skate Europe já aplica o mais atual desempate pela diferença de golos entre as equipas que terminam com os mesmos pontos, o que deixou Portugal fora da final do Europeu, em detrimento de França e Espanha.

A Seleção Nacional ficou com uma diferença de -1 nos jogos com os dois finalistas (3-5 com a França e 10-9 com a Espanha), perdendo para Espanha (+1, de 3-1 à França e 9-10 com Portugal) e França (0, de 5-3 e 1-3), que vão jogar a final deste sábado, às 20h00.

No entanto, o próprio site da World Skate Europe-Rink Hockey ainda utiliza o sistema antigo, pelo que a classificação do grupo do Europeu aparece com Portugal em segundo lugar (quociente de 2,05), à frente da França (1,33).

A situação é ridícula, mas que não existam confusões: a Seleção Nacional ficou mesmo fora da final e vai jogar para o terceiro lugar com Itália (17h00).