Europeu de hóquei em patins: o lance no França-Espanha que dá que falar

Na 10.ª falta francesa, que deu um livre direto para os atuais campeões europeus, Marc Grau rematou bem ao lado e quase acertou no árbitro, desperdiçando a oportunidade de fazer o 3-0 para a Espanha, resultado que serviria para Portugal poder chegar à final do Europeu de hóquei em patins. O jogador espanhol viu cartão azul e, consequentemente, a França beneficiou de um livre direto. Roberto Di Benedetto foi chamado a marcar e concretizou. O 3-1 final relegou Portugal para a luta pelo terceiro lugar, com a Itália.

¿Algún experto en la sala? #OKEuro



Necesitamos saber lo que ha interpretado el árbitro para mostrarte la cartulina azul a Marc Grau y concederle falta directa a Francia



Los galos se ponen a uno



1 Francia

2 España



En directo: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/VMmorbTadK - Teledeporte (@teledeporte) November 19, 2021