Europeu de hóquei em patins adiado para 2021 poderá ser em Itália ou Portugal

Organizador francês afastou-se da organização do campeonato, devido à pandemia

O Campeonato da Europa, previsto para julho deste ano, na cidade francesa de Roche sur Yon, tinha sido adiado para 2021, devido à pandemia, mantendo-se no mesmo local, mas agora o organizador recuou.

O La Vendéenne retirou-se e Roche sur Yon não acolherá mais a 55.ª edição do Europeu. "Devido às questões relativas ao cenário pandémico, no que diz respeito ao seu impacto económico e também às medidas impostas pelo Estado francês, o organizador mostrou a intenção de não organizar a prova, pelo que os palcos mais prováveis serão Itália ou Portugal", afirmou a O JOGO Agostinho Silva, presidente do comité europeu de hóquei em patins.

O mês previsto de realização do Europeu, julho, também poderá mudar. "Temos um mês alternativo, que poderá ser setembro, o que é algo ainda a ser debatido com as federações", informou o dirigente.

Quanto às provas europeias de clubes (Liga Europeia, Taça WSE e Euroliga feminina), "não deverá haver competição em janeiro nem fevereiro". "Existem muitos condicionalismos em diferentes países europeus, como França ou Suíça, para dar dois exemplos, e estes países dizem-nos que certamente antes de março não haverá condições", avança Agostinho Silva, realçando que será necessário apurar que clubes poderão participar, caso a competição avance, e também terá de haver uma reformulação do modelo competitivo."