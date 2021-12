Europa: A liderança do Valongo e os resultados das equipas portuguesas

Confira os resultados da segunda jornada das provas europeias.

O Valongo venceu na receção aos franceses do Coutras (4-1) e comanda o Grupo B da Liga Europeia, prova que esta época não conta com a participação dos principais emblemas, devido ao conflito com o comité europeu.

O Tomar conseguiu a primeira vitória, depois do empate em Lodi. Na Taça WSE, o Viana estreou-se a perder na jornada em que a Sanjoanense esteve isenta.

LIGA EUROPEIA

resultados GRUPO A 2.ª jornada

Trissino-Lodi 2-1

Sp. Tomar-La Vendéenne 2-0

classificação

J V E D M-S P

1.º Trissino 2 2 0 0 7-3 6

2.º Sp. Tomar 2 1 1 0 6-4 4

3.º Lodi 2 0 1 1 5-6 1

4.º La Vendéenne 2 0 0 2 2-7 0

PRÓXIMA JORNADA 3.ª

SÁBADO, 15/01/2022

Lodi-La Vendéenne(hora a definir);

Sp. Tomar-Trissino (hora a definir)

resultados GRUPO B 2.ª jornada

Valongo-Coutras 4-1

Sarzana-Diessbach 7-4

classificação

J V E D M-S P

1.º Valongo 2 2 0 0 9-2 6

2.º Sarzana 2 2 0 0 12-8 6

3.º Coutras 2 0 0 2 5-9 0

4.º Diessbach 2 0 0 2 5-12 0

PRÓXIMA JORNADA 3.ª

SÁBADO, 15/01/2022

Coutras-Diessbach (hora a definir); Sarzana-Valongo(hora a definir)

TAÇA WSE

resultados GRUPO B 2-ª jornada

Valdagno-J. Viana 6-2

classificação

J V E D M-S P

1.º Valdagno 2 2 0 0 9-4 6

2.º Igualada 1 0 0 1 2-3 0

3.º J. Viana 1 0 0 1 2-6 0