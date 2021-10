Equipa sub 17 da Oliveirense homenageada pela Câmara

A Oliveirense venceu a Eurohockey Cup com a equipa de sub-17, sucedendo ao Benfica. Com cerca de 80 jovens a praticar hóquei em patins, pede a colaboração da autarquia para a construção de uma pista para as camadas jovens do clube.

A equipa de sub 17 da Oliveirense foi homenageada pela Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis pela conquista recente da Eurockey Cup, em Blanes (Catalunha). Na cerimónia, que decorreu no Largo da República, na tarde de quinta-feira, o executivo liderado pelo presidente Joaquim Jorge entregou aos novos campeões do clube as medalhas da autarquia que eternizam o feito alcançado por estes jovens da Oliveirense no passado dia 10 deste mês.

Aproveitando o momento, e agradecendo toda a colaboração que a Câmara Municipal tem prestado ao clube, o presidente desta modalidade na Oliveirense, António Valente, lançou o desafio à autarquia para, em conjunto, "lançarmos mão da construção de uma nova pista de hóquei em patins, que muita falta faz à cidade e aos nossos jovens". António Valente destacou o "percurso" e o "investimento" que o clube tem feito na formação, que conta com cerca de 80 jovens a praticar hóquei, e que já começa a dar frutos. O dirigente considerou esta vitória da Oliveirense "especialmente saborosa", tendo em conta que os jovens jogadores "souberam suplantar todas as dificuldades decorrentes de dois anos de pandemia e muitas paragens desportivas para, com brio, dedicação e muita vontade, continuarem a praticar o desporto que amam". António Valente referiu mesmo que os jovens campeões são um "exemplo para todos" e uma "inspiração para todas as crianças que querem começar a jogar hóquei em patins e encontram na Oliveirense condições de excelência para isso".

Ainda na cerimónia de homenagem, o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Jorge, reconheceu que a conquista da Eurockey Cup é um motivo de "orgulho" e uma "página de ouro" escrita na história do clube e desafiou ainda os jovens a mais conquistas para promover a modalidade no concelho e também no país. "O que conseguiram é muito importante, porque há jogadores com carreiras longas que não conseguem um feito destes", elogiou o autarca.

"Excelente evolução" da equipa fica na memória do treinador

Raul Alves é o treinador que levou a equipa de sub 17 à conquista da Eurockey Cup pela primeira vez no historial da Oliveirense. O jovem técnico recordou a "excelente evolução" da equipa ao longo do torneio depois de um início de temporada algo atribulado com jogadores ausentes dos treinos. "Vínhamos de uma fase difícil de início de época, com muitos atletas na Seleção Nacional e não conseguimos começar a trabalhar logo no início de setembro e, por isso, fomos crescendo ao longo do torneio e a evolução dá um significado muito especial ao troféu", reconheceu Raul Alves, apontando depois baterias ao campeonato. "O objetivo é encarar o campeonato da mesma forma que encarámos o torneio: com responsabilidade, mas com uma liberdade enorme". Nas palavras do técnico, são atletas de formação que "não têm obrigação de nada, a não ser de se divertirem e procurarem, treino a treino e jogo a jogo, crescer, evoluir e desenvolverem-se e serem atletas e pessoas melhores". "Depois disso estaremos mais perto de conseguir bons resultados, porque talento já existe", acrescentou.

Depois de conquistar a Eurockey Cup Sub 15 pelo Valongo, em 2019, Raul Alves voltou a erguer o troféu, agora no escalão de Sub 17, ao serviço da Oliveirense. "Fomos com uma preparação diferente porque em 2019 conseguimos começar o ano com normalidade, mas este foi diferente pela grande evolução que fomos tendo ao longo do torneio e isso foi especial", salientou o treinador.