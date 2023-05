Equipa de hóquei em patins do FC Porto vai ser recebida na Câmara Municipal

Campeões europeus serão recebidos por Rui Moreira na segunda-feira (18h00). Cerimónia contará com a entrega de um troféu a Pinto da Costa

A equipa de hóquei em patins do FC Porto, que sagrou-se campeã europeia no passado fim de semana, vai ser recebida por Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, nos Paços do Concelho.

A cerimónia, agendada para as 18h00 de segunda-feira, contará com um momento de entrega de um Troféu de Homenagem a Pinto da Costa, presidente dos dragões.

Foi a terceira vez na sua história que o FC Porto conquistou o Campeonato Europeu da modalidade, depois de ter vencido a competição em 1986 e 1990.