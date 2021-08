Elite Cup em hóquei em patins: os melhores do mundo jogam em Tomar

Oito melhores clubes da fase regular do último campeonato vão jogar a primeira prova oficial da época entre 10 e 12 de setembro.



Disputadas quatro edições de exibição, a maior prova de pré-época torna-se ainda mais apetecível para o top 8 português, que entre 10 e 12 de setembro terá na Elite Cup a primeira prova oficial da época.

O Sporting-Oliveirense será o grande jogo da ronda inaugural, no dia 10 de setembro, que terá ainda os encontros FC Porto-Valongo, Óquei de Barcelos-Sporting de Tomar e Benfica-Juventude de Viana. Seguir-se-ão as meias-finais e final e, dada a circunstância de haver encontros para o apuramento do 3.º ao 8.º lugares, todas as equipas terão a oportunidade de disputar três jogos de alto nível.

A Elite Cup ficará também marcada pelo regresso do público em redor de um rinque num pavilhão, depois de quase um ano e meio de portas fechadas.

Programa da Elite Cup:

Quartos de final, 10 Setembro

10h00: Sporting-Oliveirense

14h00: FC Porto-Valongo

18h00: Óquei de Barcelos-Sp. Tomar

21h00: Benfica-Juventude de Viana

Meias-finais, 11 Setembro

10h00: Sporting/Oliveirense-Barcelos/Tomar

14h00: FC Porto/Valongo-Benfica/J. Viana

18h00: 5.º a 8.º lugares - Jogo 1

21h00: 5.º a 8.º lugares - Jogo 2

Finais, 12 Setembro

09h00: Jogo apuramento 7.º e 8.º

11h00: Jogo apuramento 5.º e 6.º

13h00: Jogo apuramento 3.º e 4.º

16h00: FINAL