Elite Cup: Benfica eliminado. Confira os jogos das meias-finais

Juventude de Viana surpreendeu equipa encarnada na noite de sexta-feira

No último jogo do dia da Elite Cup, a Juventude de Viana afastou o Benfica, com a decisão a ser conhecida apenas na marcação de penáltis. Depois do empate a três golos no tempo regulamentar, vitória minhota por 2-0 nas grandes penalidades.

Resultados

Sporting-Oliveirense, 1-3

FC Porto-Valongo, 5-0

Barcelos-Tomar, 4-2

Benfica-Juventude de Viana, 3-3 (0-2)

Meias-finais

Oliveirense-Barcelos, 10 horas

FC Porto-Juv. Viana, 14 horas

5.º ao 8.º postos

Sporting-Sp. Tomar, 18h00

Valongo-Benfica, 21h00